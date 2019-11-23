أخبار مصر | عاجل.. مصر توقع اتفاقيات بـ18 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر توقع اتفاقيات بـ18 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة، بقيمة 18 مليار جنيه.

جاء توقيع الاتفاقيات، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، والذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاتفاقيات تنوعت بين اتفاقيات تعاون استثماري لمصر مع كل من جيبوتي وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفيما يلي بيان بهذه الاتفاقيات بالأرقام:

توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع كل من أنجولا وجيبوتى، فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، ووصل حجم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية فى مصر نحو 3 مليارات دولار.

توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.

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توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.

توقيع 3 اتفاقيات بين مصر، ممثلة في وزيرة الاسثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أولا اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، ثانيا اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

توقيع إعلان بين رئيس البنك ومحمد الإتربى، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فى إطار 4 مليارات جنيه، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى AA-من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس)، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الإفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار فى إطار الـ500 مليون دولار.

وقع رئيس الوزراء الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الإفريقية، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بقيمة 100 مليون دولار، فى إطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار.

توقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.

توقيع البنك الدولي ممثلًا في السيدة مارينا ويس المدير التنفيذي لمصر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقًا، اليوم، تحصل بموجبه مصر على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار، تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار.