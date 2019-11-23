أخبار مصر | عاجل.. بيان جديد لـ"آريان سبيس" الفرنسية المسؤلة عن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان جديد لـ"آريان سبيس" الفرنسية المسؤلة عن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت شركة "آريان سبيس" الفرنسية المسؤولة عن إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"، بيانا جديدا لها بشأن موعد إطلاق القمر المصري.

الشركة قالت إنَّ الموعد الجديد المستهدف لإطلاق الرحلة "Flight VA250" للفضاء والتي تحمل القمر المصري وقمر صناعي آخر تحت مُسمى "Inmarsat GX5"، سيكون غداً الأحد على أقرب تقدير.

وأضافت أن "خللاً في الإمداد بالطاقة" أدى لتوقف التسلسل الزمني لإطلاق الرحلة في الفضاء مساء أمس، موضحة أنَّ الخلل كان في الجزء الأرضي من مجمع الإطلاق لصاروخها الحديث من طراز "Ariane 5"، والذي سيحمل القمرين الصناعيين للفضاء.

وأكدت "آريان سبيس"، أنَّ القمرين الصناعيين المصري والقمر الأخر للاتصالات "في وضع آمن".