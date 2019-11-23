أخبار مصر | كلية القرآن الكريم بطنطا تستضيف اجتماع مجلس جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلية القرآن الكريم بطنطا تستضيف اجتماع مجلس جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس الجامعة اليوم السبت برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، اجتماعه الشهري بمقر كلية القرآن الكريم بطنطا.



من المقرر أن يناقش مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه اليوم انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات، ويناقش استعدادات الكليات بالوجهين البحري والقبلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول في بداية شهر يناير القادم 2020، والامتحانات العملية والشفوية بالكليات، وترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة، ويصدق على لجان الدراسات العليا ولجان خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وباقي المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.



ويناقش المجلس أيضا ملف الجودة في جامعة الأزهر خاصة بعد اعتماد 20 كلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة لمناقشة ملفات الكليات الأخرى العملية والنظرية والتي تستعد لاستكمال باقي إجراءاتها للتقدم والحصول علي الاعتماد خلال المرحلة القادمة.