أخبار مصر | "سيدات مصر" تطالبن بعدم إغفال حق المرأة في طلب الخلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدات مصر" تطالبن بعدم إغفال حق المرأة في طلب الخلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد فى حق المرأة فى طلب الخلع كاحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود النضال المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها فى حياة لائقة.

كما طالبت عدد من السيدات بضرورة التصدى لمحاولة الالتفاف على حق الزوجة فى الحصول على نفقة العدة نظر لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد، فضلًا عن إصرار السيدات المصريات على تدخل المجلس القومى للمرأة للحفاظ على نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور احكام او التراضي بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهم.

وطالبت العديد من السيدات بتنظيم وقفة تضامنية فيما بينهن للتأكيد والتعبير عن مطالبهم المشروعة وتوفير سبل العيش الكريم لهم لحمايتهم وحماية أطفالهم فى مواجهة مصاعب الحياة والحفاظ على حقوقهم وف طلب الطلاق والخلع.