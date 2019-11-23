أخبار مصر | "سعفان" يسلم 29 عقد عمل لمتحدي الإعاقة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يسلم 29 عقد عمل لمتحدي الإعاقة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، في بداية مبادرة "مصر بكم أجمل" 29 عقد عمل في مختلف الشركات بمحافظة أسيوط، وتتراوح المرتبات من 800 إلى 2500 جنيه بالإضافة إلى تكريم بعض الشركات التي تعاونت في توفير فرص عمل إضافية لأصحاب الهمم.

وقال الوزير: إن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وحضر حفل تسليم العقود، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة ومعلومات سوق العمل، وحازم علي حسن وكيل الوزارة مديرية المديرية.