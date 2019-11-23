أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 7000 فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 7000 فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان - في إطار جولاته الميدانية للمحافظات - واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ويقام لمدة يومين، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقري الأكثر احتياجا.

وقال الوزير: إن الملتقى يوفر 7000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 40 شركة ومصانع، خارج المحافظة، بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وتوفير إقامة ووسائل مواصلات، براتب شهري يبدأ من 2500 جنيه ويصل إلي 4000 جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة، ويبدأ سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عامًا.

وقام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستويات الأجور التي تضمن "حياة كريمة" ولائقة للشباب، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي، وتبصرهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون في العمل.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف اتي تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها في 27 محافظة تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة ولائقة"، وذلك بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها باقتحام سوق العمل، وللمساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي أسهمت المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية في وصول معدلها إلي 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2%، خلال الربع الأول من ( يناير - مارس ) 2013.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش الملتقي: إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبري، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: أن الوزارة اطلقت 2019 عاما للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه، من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، منها 38 مركزًا ثابتًا يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب علي المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن 3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب علي 41 مهنة فيها جميعا.

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وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرب من محل اقامتهم بالقري والنجوع، وقد أطلقت في 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات تدريبية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخري يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها

وقال: إن سيتم الخميس المقبل إقامة حفل تخريج أولي الدفعات التدريبية وعددهم 180 متدربا ومتدربة علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، ويتم منح شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم، وستكون أول دفعة من الخريجين نواه لإعداد قاعدة بيانات عن خريجي الدورات بكل محافظة علي المهن التي تم التدريب عليها.

وأضاف الوزير: أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، مشيرا إلي أنه سيتم إقامة أول ملتقي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في منتصف ديسمبر المقبل بالإسماعيلية لإطلاق طموحات الشباب في المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال: "أحلم بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، كي تسهم في القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة".

وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بأسيوط حازم علي حسن، بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

من جانبه أكد المحافظ أهمية ملتقيات التوظيف، التي تأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، مقدمًا أسمى آيات الشكر للوزير لعقده هذا الملتقى الكبير، الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة، تحقيقًا لآمال وطموحات الشباب المصري في إيجاد فرصة عمل كريمة ولائقة تتناسب مع آماله وطموحاته.