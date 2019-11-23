أخبار مصر | التعليم تطلق فصولا ذكية مبتكرة لتخفيف مشكلات الكثافة "التفاصيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تطلق فصولا ذكية مبتكرة لتخفيف مشكلات الكثافة "التفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى "الاستثمار في أفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب وخاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

ويوفر "فصلي" مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن "فصلي" يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و "augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.