شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات القضاة تُعلن أسماء المستشارين ورؤوساء المحاكم المتقدمين بتنازلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أمس، تنازل 7 قضاة ورئيس محكمة، عن خوض الانتخابات المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

وقالت إن 4 قضاة، هم: أحمد محمد محمود سليمان، وهشام السيد أحمد جاد، وصلاح محجوب عزوز، ومحمد عبدالعزيز أبازيد، مرشحين على مقاعد المستشارين بمجلس الإدارة، تقدموا تنازلاً، كما تنازل 3 رؤوساء محكمة وهم: احمد سمير زين الدين، ومحمد محمود منصور، ومحمود أحمد يحيى، عن خوص الانتخابات على مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة.

وأكدت مصادر باللجنة: «أصبح إجمالى عدد المرشحين 74 مرشحًا بدلاً من 81، منهم 5 على مقعد رئيس النادى، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة العامة، و23 على مقاعد رؤوساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين».