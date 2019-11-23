شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال المباحثات مع نظيره الأفريقي، إبراهيم باتيل، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا، باعتبارهما أكبر دولتين بالقارة الأفريقية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، مشيرًا إلى ان هناك توافق في الرؤى بين المسئولين بالبلدين لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى المشترك.

وقال «نصار» إن المباحثات تناولت أهمية تنفيذ توصيات ورشة عمل صنع في أفريقيا، خاصة ما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعى من خلال التركيز على الامكانات الصناعية المتاحة بكلا الدولتين، فضلا عن أهمية منح الأفضلية لمنتجات البلدين في تلبية احتياجات السوقين المصرى والجنوب أفريقى.

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وأشار نصار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا، حقق العام الماضى نسبة زيادة قدرها 4.8%، إذ بلغ 291 مليون دولار، مقارنة بنحو 277.5 مليون دولار خلال عام 2017.

ونوّه «نصار» إلى أهمية تفعيل مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المصرية الجنوب أفريقية المشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والاستثمار والمواصفات والمقاييس بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أعلن ابراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقى، أن وفد رجال أعمال من دولة جنوب أفريقيا سيزور القاهرة، مطلع الشهر المقبل، ويضم 15 شركة تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية، وذلك للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي، والذى يستهدف استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى وامكانيات إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين بدول القارة الافريقية.