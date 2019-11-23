شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، في الجلسة النقاشية الموسعة، تحت عنوان «تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص»، إلى جانب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء من بريطانيا، ونيجيريا، وممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019.

وردًا على سؤال بشأن مدى جاهزية مصر لاستغلال امكانات القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر في القيام بمشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، كانت تفوق إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هي التي مهدت البيئة المناسبة وهي التي يعتمد عليها القطاع الخاص في استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل في الإسهام الفعال في النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، وأيضًا من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، بما في ذلك توفير البنية التحتية، ووضع الإطار التشريعي الذي يشجع المستثمرين، ويقدم لهم الحوافز، ويضمن لهم كل الضمانات الممكنة، كما أشارت إلى أن مصر قد تبنت أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما كان له أثر إيجابي على وضع الاستثمار في مصر.

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وردًا على سؤال بشأن ما قامت به الحكومة لتقديم ضمانات للمستثمرين ضد مخاطر الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وفرت ضمانات وتيسيرات لتحويل العملة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات استثمارية شفافة ومعلنة، وقوانين تضمن حقوق المستثمر.

وحول مستقبل التعاون مع أفريقيا، أشار رئيس الوزراء إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل قاطرة لتعزيز التبادل التجاري، وستكون محركًا أساسيًا للتنمية والتعاون بين الدول الأفريقية، لا سيما وأن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز 10%؜ من حجم تجارتها مع العالم الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تحديات لا تزال موجودة، وأهمها ضعف البنية التحتية وخطوط الاتصال بين الدول الأفريقية، ومن ثم فإن مصر تولى هذا الموضوع اهتماماً بالغاً، ويتم دراسة عدة مقترحات لإقامة مشروعات نقل ومواصلات في مجال السكك الحديدية والنقل البحري، بالإضافة إلى المشروع الطموح للربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وردًا على سؤال حول ما تقوم به مصر لإدماج الشباب في جهود التنمية وصناعة المستقبل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تهتم للغاية بملف إشراك الشباب في جهود التنمية وإعداد الكوادر المؤهلة للقيادة، لا سيما وان 60% من سكان مصر ينتمون لفئة الشباب.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للشباب سواء من خلال المشروعات القومية التي وفرت ٥ ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وكذا فرص عمل من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أثمر عن تخفيض معدل البطالة بمعدلات غير مسبوقة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ترشيح عدد كبير من الشباب الذين يتولون مناصب قيادية كنواب ووزراء، ونواب محافظين، وهو ما يعطى زخمًا وحيوية للحكومة من خلال ما لدى الشباب من أفكار خلاقة وغير تقليدية.