شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُطلق فصولًا ذكية مبتكرة ابتداء من العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه على هامش منتدى «الاستثمار في أفريقيا» لعام 2019، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة «ND» الصينية السيد سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة، وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة «ND» هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

ويوفر «فصلي» مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن «فصلي» يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و«augmented reality» الواقع الافتراضي المعزز. وستبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.