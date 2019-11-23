شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق مبادرة «إحياء الجذور» بدير سانت كاترين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كاتدرائية سانت كاترين في الاسكندرية السبت وعقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء الجالية الإيطالية في الإسكندرية، بحضور القنصل العام الإيطالي بالإسكندرية آرمنجيلدو سمبياري، لبحث التنسيق من أجل الاحتفاء بالجالية الإيطالية وتاريخها العريق في مصر في إطار مبادرة إحياء الجذور التي تتبناها وزارة الهجرة.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة تطلعها إلى تنظيم احتفاء يليق بمكانة الجالية الإيطالية بمصر وما تركه أبناء هذه الجالية عبر سنوات طويلة من بصمات ملموسة في حياة المصريين والمجتمع المصري، من خلال تسليط الضوء على القصص الإنسانية التي تخللت ذلك، مشيرة إلى أنها تلقت مطالب عديدة من بعض الإيطاليين المقيمين بالإسكندرية بذلك، بعد النجاح الذي حققته مبادرة «إحياء الجذور» مع الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، ليتجدد إطلاق هذه المبادرة مع الجاليات الإيطالية.

وقالت وزيرة الهجرة إننا نبدأ عملنا بالبحث في جذور العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة، موضحة أن الجالية الإيطالية في مصر ساهمت على مر التاريخ في بناء مصر الحديثة في مجالات مختلفة كالتعليم والتجارة والصناعة والطب والفن والثقافة والأزياء والمعمار، فضلاً عن أنها رسالة للعالم أجمع بأن مصر نقطة التلاقي وأرض التعايش والتسامح.

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وبدورههم أعرب أعضاء الجالية الإيطالية بالإسكندرية عن امتنانهم وشكرهم للوزيرة على سعيها الدائم للاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت في مصر، واصفين مصر بأنها بمثابة بلدهم الأم التي احتضنتهم وعاشوا فيها دون تفرقة حتى أصبحوا ثاني أكبر جالية تعيش بمصر بعد الجالية اليونانية.

وأكد أعضاء الجالية استعدادهم للتعاون من أجل هذا الاحتفاء في ضوء استمرار تفعيل مبادرة «إحياء الجذور»، خاصة أنه كان هناك دور محوري للإيطاليين داخل المجتمع المصري منذ القدم في القاهرة والإسكندرية ومدن قناة السويس، وفي مجالات عدة خاصة المعمار والفن والثقافة والأزياء، وكذلك التعليم الفني الذي تجسد في مدارس «دومبسكو» الفنية الشهيرة بالقاهرة، مؤكدين ضرورة أن يخرج هذا الاحتفاء بشكل يليق بعظمة الحضارتين المصرية والإيطالية.

ويعد هذا اللقاء خطوة أولى في إطار الاستعداد لإطلاق فعالية الاحتفاء بالإيطاليين في مصر، حيث يتم إحصاء أكبر كم من المعلومات حول حياتهم فيها خلال العصور المختلفة، بالإضافة إلى التواصل مع أهم الشخصيات والعائلات الإيطالية التي أثرت في الحياة المصرية ويتواجدون خارج مصر في الوقت الحالي، حتى يتم دعوتهم إلى زيارة مصر وفق برنامج الفعاليات الذي سيجري وضعه خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع تفقدت السفيرة نبيلة مكرم أرجاء كنيسة سانت كاثرين للتعرف على تاريخ إنشائها الذي يعود لعهد محمد على باشا، حيث كان للجالية الإيطالية -التي عاشت لفترة طويلة في مصر خلال القرنين الماضيين- تأثيرًا ثقافيًا واجتماعيًا كبيرًا على الحياة بشكل عام، وفي مدينة الإسكندرية بشكل خاص، مما جعلها تنفرد عن باقي محافظات مصر بطبيعتها التعددية على مستوى الثقافات والحضارات.

جدير بالذكر أن مبادرة «إحياء الجذور» هي المبادرة الأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة، فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة لدى هذه الشعوب بذلك وأطلقت وزارة الهجرة تلك المبادرة للمرة الأولى في أبريل 2018 برعاية رؤساء الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص، بهدف الاحتفاء بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وذلك من أجل تعزيز الصداقة والروابط التاريخية بين الشعوب الثلاثة.