شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمسؤولي مراكز استضافة وتوجيه المرأة لحماية النساء ضحايا العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم، الدورة التدريبية المتقدمة والتى تعقد تحت عنوان الدليل التدريبى لبناء قدرات مقدمى الرعاية على إدارة الحالات والدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف.

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وقالت منال حنفى، مدير إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدليل التدريبى محور الدورة يستهدف بناء قدرات مقدمى الخدمات على إدارة الحالة داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالوزارة وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرضات له، وتزويدهن بالمعلومات والتوجيهات لاستجابة الاحتياجات السيدات والفتيات، وإحالتهن للخدمات الأساسية التي يحتجن إليها، وذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به مدير الحالة كنقطة اللقاء واللجوء الأولى للناجية من العنف، في الكثير من الأوقات.

وأضافت أن الدورة التدريبية التي من المقرر أن تستمر على مدى 3 أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجارى يشارك بها 21 متخصصا من العاملين في إدارة المرأة ومراكز استضافة وتوجيه المرأة وستتضمن الورشة عدة جلسات عمل وورش عمل نحو أداء أفضل.

وأوضحت منال حنفى أن «مراكز استضافة وتوجيه المرأة» تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة نتيجة التعرض للعنف وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، ويتبع الوزارة 8 مراكز في محافظات القاهرة الجيزة القليوبية الدقهلية الإسكندرية المنيا بني سويف الفيوم وتقوم بتقديم خدمات للسيدات المعنفات، سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول على خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنوية أو عقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة، سواء كان زوجا أو أبا .... إلخ كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفة باستخراج الأوراق الثبوتية وبنهاية عام 2018 قدمت تلك المراكز المساعدة لأكثر من 2488 سيدة.