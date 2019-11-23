شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، التفاصيل الخاصة بعاصمة العالم للطاقة الشمسية بعد الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وفيما يلى أبرز 6 معلومات التى تخص المشروع:

1- يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3- المحطات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة فى مصر.

4- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بدون تخزين على مستوى العالم.

5- تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجارى لمحطات المستثمرين.

6- تبلغ قدرة المشروع 1465 ميجا وات بالمشاركة مع القطاع الخاص.