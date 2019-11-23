شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق فصولا ذكية مبتكرة لتخفيف الكثافة فى الفصول من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فصولا ذكية مبتكرة على هامش منتدى "الاستثمار في أفريقيا" لعام 2019، حيث عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب وخاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان، كما أن شركة ND هي أحد الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

ويوفر "فصلي" مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن "فصلي" يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.

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ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية وكذلك "augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

وستبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث