شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة التمويل الدولية: أمريكا تريد مصر قوية.. وأبهرتنى خدمة مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حضوره منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC (التابعة للولايات المتحدة)، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير الولايات المتحدة فى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائى مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم.

وعقّب بوهلر، أن هناك رغبة سياسية من جانب البيت الأبيض فى تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون، خاصة بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة فى القاهرة. مضيفًا أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل بين المؤسسة ووزارة الاستثمار على الصياغة النهائية لمشروع اتفاق إطارى ينظم التعاون بين الجانبين فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

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وتطرق بوهلر، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر، مبديًا تقديره البالغ لما حققه هذا البرنامج من نجاح لافت، مضيفا أن الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دومًا قوية وتمثل نموذجًا تنمويا للدول الأفريقية.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشروعات التنموية التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء على الصعيد المحلى، متمثلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو على الصعيد الإقليمى مثل مشروع الربط الكهربى بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واختتم رئيس مؤسسة التمويل الدولية حديثه بالإشادة بمستوى الخدمة على رحلة مصر للطيران بين واشنطن والقاهرة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى يستقل فيها رحلة لمصر للطيران، وقد أبهره مستوى الخدمة على الطائرة، وما وصلت إليه شركة مصر للطيران من أداء متميز.