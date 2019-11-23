شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مبادرة مصر للبدء في تصنيع «قمر التنمية الأفريقي» الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن هناك حدث سيقام يوم الأربعاء القادم الموافق 27/11، للإعلان عن مبادرة مصر للبدء في تصنيع قمر التنمية الأفريقى، وهو خاص بمراقبة التغييرات المناخية وقياس التلوث، بحضور 7 دول أفريقية، إضافة إلى عدد من الوزراء على رأسهم وزيرة البيئة.

وأضاف لـ«المصري اليوم، السبت: «القمر خاص بالتغييرات المناخية، كما سيكون هناك 7 رؤساء لوكالات فضاء أفريقية»، وأشار «القوصى» إلى أن بتلك المبادرة سيتم تنفيذ توصيات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7»، والذي إنطلق من اليابان أغسطس الماضى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى أكد فيه إلى أنه سيكون هناك تعاون فضائى بين مصر والدول الأفريقية في موضوع التغييرات المناخية، وأشار القوصى إلى أن المؤتمر سيقام بوكالة الفضاء الحالى.