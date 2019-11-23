شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1»؟‎.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعى الأول «طيبة 1»، إذ قال إن التأجيل بسبب «أسباب فنيّة»، مضيفًا: «الأسباب خاصة بمنصة الاطلاق، لابد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسؤولة عن الإطلاق جاهزة، لكن الفنيين في الشركة الأجنبية المسئولة عن الإطلاق، قالوا إن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد مما أدى إلى تأجيل الإطلاق».

وتابع «القوصي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت: «المنصة ليس لها أي علاقة بالقمر الصناعى طيبة 1، وذلك لأن القمر موجود داخل الصاروخ المعد للإطلاق، والذي ليس به أي مشكلة، لكن المشكلة كانت في الأجهزة التي تقوم بدفع الصاروخ لأعلى من أجل بدء رحلة الإطلاق». وأردف «القوصي» أنه لم يتم تحديد موعد جديد لإطلاق القمر الصناعى «طيبه 1»، لكن سيكون هناك اجتماعًا، السبت، لتحديد موعد الإطلاق الجديد.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل «طيبة 1» إلى أكثر من خمسة عشر عامًا، بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.