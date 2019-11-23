شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شيحة يفوز بجائزة «المعلم العظيم» من الاتحاد الأسيوي لكبد لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال شيحه، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، أن الاتحاد الأسيوي للكبد اختاره للحصول على جائزة «المعلم العظيم» Great Mentor Award للعام 2019، والتي يقدمها الاتحاد، لأحد كبار أساتذة أمراض الكبد في العالم سنوياً، والذين لهم أبحاث علمية منشورة في المجلات العلمية الدولية والتي لها تأثير في تحسين التعليم الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمرضي في كل أنحاء العالم.

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وقال في بيان إعلامى «الاتحاد الأسيوي للكبد يشارط فيمن يتم اختياره للجائزة كل عام أن تكون سيرته الذاتيه تدل على أن له مدرسة علمية في التخصص وتتلمذ على يديه كثير من الأطباء في ذلك التخصص».

ويكرم مؤتمر الاتحاد الأسيوي لأمراض الكبد الدكتور جمال شيحه في ختام مؤتمره الذي سيعقد في مارس 2020، في بالي عاصمة إندونيسيا وتسليمة ميدالية الاتحاد الأسيوي الذهبية وجائزة مالية كبيرة، ويلقي شيحه خلال المؤتمر كلمة عن مسيرته العلمية في مجال علاج أمراض الكبد والفيروسات الكبدية.

يذكر أن الدكتور جمال شيحه اختير عضوًا باللجنة التنفيذية للجمعية الأسيوية لأمراض الكبد مرتين في الفترة من 2012 /2014 وفى الفترة من 2014/2016، كما ترأس 3 مؤتمرات خاصة بتليف الكبد عقدت في القاهرة برعاية الاتحاد الآسيوي ورئاسته أعوام 2008 و2012 و2016 التي وضعت فيها الخطوط الإرشادية لتشخيص وعلاج تليف الكبد والتي أصبحت المرجع الرئيسي لهذا الموضوع.