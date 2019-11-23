شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يلتقي وفد وزارة التخطيط لتطوير المراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد عزي، المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشؤون الهندسية.

وأعرب اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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يذكر أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل (QR)، كما أنه جاري بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية وإنما ينتقل الموظف إليه ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظياً من خلال جهاز التابلت.

أشار المحافظ بضرورة متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، مشيرًا إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة خدمات المواطنين بالمحليات، والتي يأتي من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج استلام الخدمة، بالإضافة إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR كتطبيق من خلال جهاز الموبايل، وكذا منظومة الصادر والوارد التي تم تطويرها إلكترونيًا للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدًا من الوقت والجهد على المواطن والمسئول في ذات الوقت.

وأكد المحافظ على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، كما أنها ستعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة القيمة والدقيقة في التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن وتوفير مزيدًا من الشفافية وتخفيض النفقات، يأتي ذلك في إطار من التعاون والتنسيق الكامل بين محافظة القليوبية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.