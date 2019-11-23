شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 11.9% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء بنسبة 11.9% عام 2018، حيث بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 3136 مليون دولار عام 2018 مقابل 2725 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1%.
وأوضح الجهاز أن أعلى القيم تركزت في خمس دول أفريقية بنسبة 66 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى: ليبيا بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 20.3 % من إجمالي التكتل، والمملكة الشريفة المغربية بلغت قيمة الصادرات (501.6 مليون دولار) بنسبه 16.0 % من إجمالى التكتل، والسودان: بلغت قيمة الصادرات (399.3 مليون دولار) بنسبه 12.7 % من إجمالى التكتل، وكينيا: بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 11.3 % من إجمالى التكتل، ونيجيريا: بلغت قيمة الصادرات (179.2مليون دولار) بنسبه 5.7 % من إجمالى التكتل.
وأشار الجهاز إلى أن إجمالى الواردات من دول الساحل والصحراء بلغت 1096 مليون دولار عام 2018 مقابل 1058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول بنسبه 84.1% من اجمالى هذا التكتل، تتقدمها كينيا وبلغت قيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 26.2 % من إجمالى التكتل، ثم السودان وبلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبــة 18.9 % من إجمالـى التكتـل، والمغرب وبلغت قيمة الواردات (165.5 مليون دولار) بنسبه 15.1 % من إجمالى التكتل، ثم تونس وبلغت قيمــة الواردات (140.1 مليون دولار) بنسبه 12.8 % من إجمالــى التكتـــل، واخيرا نيجيريا حيث بلغت قيمة الواردات (121.4 مليون دولار) بنسبه 11.1 % من إجمالى التكتل.
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