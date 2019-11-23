شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين المساعد للأمم المتحدة: القارة الأفريقية تحتاج 500 مليار دولار لتحقيق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، في المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية، وتستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا تستوعب هذه الأرقام الكبيرة.

وقال «وهبة»، خلال جلسة «تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص» بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 بالعاصمة الادارية، إن تجربة مصر في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان، هو مثال ناجح على توجيه التمويل الخاص والدولي لمشروع يحقق التنمية المستدامة، وانه من الصعب أن تجد مشروع يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق العائد المرتفع، ولكن مصر فعلت ذلك، بمساعدة المنظومة الاقتصادية الرائعة التي تشجع الاستثمارات التنموية.

من جهتها، ذكرت قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه منذ 5 سنوات كانوا المستثمرين يتضررون من عدم وجود تشريعات مناسبة للاستثمار والشمول المالي وضعف البنية التحتية، ولكن هذه المرحلة قد انتهت، «فقد اتبعنا أفضل التجارب الدولية وتواصلنا وتعاوننا بجد مع المؤسسات المالية الدولية التي قدمت الدعم المالي والفني، وقدمنا كافة الضمانات التي يحتاجها المستثمرون».

وأضافت «نصر» أن الحكومة المصرية أجريت على مدار يومين جلسات حوار مع الوزراء الاقتصاديين الإفارقة،لأن التواصل والتنسيق هو الحل لتحقيق نمو مستدام، والاستفادة من شباب القارة وتدريبه وتأهيلهم..

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فيما قال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأفريقي حقق نمو 4.6% في العام الماضي، في المركز الثاني بعد أسيا، وهناك 430 مليار دولار مدخرات، أي أكثر من ضعف قيمة كل التمويل المتاح من الخارج، ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، لأن صناديق المعاشات وأسواق المال لم تتطور بشكل كاف.

وأضاف: «لدينا محافظ بقيمة 12 مليار دولار بالقارة، ومصر هي سوقنا الأول بالقارة، ونوجه 71% من تمويلاتنا لمصر للقطاع الخاص، ونوزع موظفينا بين القاهرة والإسكندرية لتغطية أكبر قدر من المشروعات، وهذا الحماس بفضل النظم والإجراءات الاستثمارية، التي نعمل على تطويرها مع الحكومة المصرية».

وأشارت السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية، إلى أن نيجيريا قامت بإنشاء مجلس رئاسي لتيسير الأعمال، ليتم استخراج التراخيص من شباك واحد في يوم واحد، وهذه هي البيئة الاستثمارية التي تستوعب الاستثمارات، «كما نحاول إبقاء المستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقا للتشريع، حتى نجني جميعا ثمار الاستثمار». بينما قالت البارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التعاون الدولي بالمملكة المتحدة، إن الاستثمارات البريطانية بالقارة بلغت 20 مليار دولار في العام الماضي، و«لكننا نسعى لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بقارة إفريقيا، فالأصول التي تديرها مدينة لندن تبلغ 8 تريليونات دولار، فالأموال موجودة والرغبة في الاستثمار في إفريقيا موجودة، ولكن لابد من وجود إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات».

واتفق الحضور على أن العامل المشترك بين تجارب التنمية الناجحة في قارة إفريقيا هو وجود بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مهدت الطريق أمام القطاع الخاص، لضخ المزيد من الاستثمارات ويكون لاعبا رئيسيا في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قامت بنتقد مشروعات البنية الأساسية للمطورين، خاصة في العاصمة الإدارية، وقامت بعد ذلك بفتح الباب أمام الشركات لتنفيذ المشروعات وتكون تلك الشركات شريكة.

وأضاف «مدبولى» أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيد البيئة التشريعية، والبنية الأساسية، إلى جانب إجراءات للإصلاح الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص، وأن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي أشاد به الكثير من دول العالم، و«قمنا بإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، خاصة المتعلقة بالعملة المصرية، في تحقيق التنمية»، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت الكثير من التحديات عند بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية استطاعت تنفيذ البرنامج، وتحقيق نجاح كبير.