شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد «الحمى القلاعية» بقرى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، مدير المديرية، حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين النيوباك «الموت المفاجئ»، بداية من اليوم، السبت، وتستمر الحملة لمدة شهر من الآن.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تستهدف تحصين جميع الماشية الموجودة بالمحافظة من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مشيرة إلى أنه تم توفير اللقاحات والحقن والأرقام وشهادات التسجيل والسرنجات والبطاقات والزى الخاص بالعاملين، وتجهيز السيارات المشاركة في الحملة وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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وتابعت مدير الطب البيطري بالقليوبية أن لجان الإرشاد التوعوية تجوب القرى للتنبيه للمشاركة في تحصين حيواناتهم من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعتبر أمن قومى لمصر.

وناشد مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، المربين بتقديم المواشى للجان التحصين المتواجدة بالقرى، نظراً لأن مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين.

وتهيب الإدارة بالمربين ضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم للحفاظ عليها.