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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يسلّم عقود وحدتين سكنيتين للشقيقين «طويلي القامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عقود وحدتين سكنيتين من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية للشقيقين طويلي القامة: محمد شحاتة عبدالجواد، وهدى شحاتة عبدالجواد، المُقيمان بقرية الجمالية، مقدمًا كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
يُعاني الشقيقان من حالة نادرة في الطول وضخامة الجسد، نتيجة لخلل كامل في الوظائف الهرمونية في الجسم.
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