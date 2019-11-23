شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي و«الجزار» و«عبدالعال» يشاركون حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الأحد، حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقاً)، بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5 فدان ويبلغ عدد سكانها3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة ويتضمن المشروع مكونا ثقافيا وتعليميا، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية. ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويشهد الحفل غدا توقيع بروتوكول مع مؤسسة اسمعونا المسند إليها تنفيذ المشروع.