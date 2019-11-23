شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد معتدل.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

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والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14- 24»، إسكندرية «12- 26»، قنا «14- 27»، الأقصر «15– 28»، أسوان «16– 28».