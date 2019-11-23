شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال حضوره منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء، أشاد تشاكرابارتى بحجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة في فترة قصيرة من الزمن، فعقّب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن رئيس وزراء رواندا ذكر له بالأمس أن حجم الإنشاءات التي رآها تحققت في العاصمة الإدارية في ثلاث سنوات، تستغرق في دول أخرى ما بين ١٠ إلى ١٥ عاماً.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر على مدار الفترة الماضية سعت إلى حشد الجهد القارى والدولي من أجل تعزيز مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، ومنها المشروع الطموح للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وما يمثله من فرص واعدة لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية.
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