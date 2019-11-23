شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهاب الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بالمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار، حرصاً على سلامة المواطنين وأرواحهم.

كما أصدر المحافظ، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وكذلك رؤساء المصالح والهيئات والشركات، بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الأمطار، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المراكز والمدن والقرى وفحصها والتأكد من سلامتها، ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وقال: «إن غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة تتلقى أي بلاغات على مدار 24 ساعة للتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين».