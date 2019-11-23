شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض الشامل للوسائل التعليمية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، المعرض الشامل للوسائل التعليمية لجميع المواد الدراسية في معهد السمران الابتدائي الأزهري بالعريش.

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن المعرض يضم عدد من اللوحات الفنية واللافتات والمجسمات والأشكال الهندسية لمختلف المواد الدراسية والقران الكريم والخط العربي، حيث يهدف إلى إظهار روح الإبداع والعمل المخلص وإظهار تعدد وسائل التعليم لدى المعلم ويعمل المعرض على كافة المستويات التعليمية والتي تساعد الطالب في التفكير والفهم والإبداع والتعلم.

حضر حفل الافتتاح كل من الشيخ صالح أحمد عبده، مدير إدارة العريش التعليمية، محمد عبدالرؤوف وكيل إدارة العريش التعليمية وعدد من القيادات التعليمية.