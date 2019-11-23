شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يلتقي محافظ أسيوط لافتتاح ملتقى التوظيف الثاني وإطلاق «مصر بكم أجمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، صباح السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور العميد أيمن رمضان رئيس مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة، وعبدالناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط.

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وتأتي زيارة الوزير لأسيوط لافتتاح ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، يومي السبت والأحد الموافق23 و24 نوفمبر الجاري، بمرسى حورس بحديقة الفردوس لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف التخصصات في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة»، كما يطلق البرنامج الأول من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة وتسليم عقود العمل للاشخاص ذوى القدرات الخاصة وتسليم شهادات تدريب مهنى لبعض الحرف وتسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة.

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بوزير القوى العاملة لزيارته أسيوط للمرة الثانية، مؤكدًا حرص المحافظة على تنظيم ملتقيات التوظيف لخدمة الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، لافتًا إلى أن «حل مشكلة البطالة لن يأتى إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني والقطاع الخاص من أجل بناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعًا»، مشيرًا إلى أن «المحافظة ستستمر في التنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب في كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها، موضحا أن هناك دروس مستفادة من ملتقى التوظيف الأول الذي تم تنظيمه في يناير الماضي وهو أن الشباب في حاجة لبعض المهارات والتدريب وهو ما نسعى إليه بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المهنية في مجالات العمل المختلفة».

من جهته، أكد وزير القوى العاملة أن من أهم مهام الوزارة توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري الباحث عن فرصة عمل وذلك بخلق نوع من أنواع التوافق بين احتياجات سوق العمل والشباب الباحث عن وظيفة بعقد هذه الملتقيات المثمرة والفاعلة في خدمة الاقتصاد المصري، مؤكدًا تكثيف هذه الملتقيات خاصة في محافظات الصعيد باعتبارها من المحافظات الأكثر احتياجًا لهذه الملتقيات.