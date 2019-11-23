شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مدبولى يشهد توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة بمنتدى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة بمنتدى إفريقياوفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

مدبولى يشهد توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة بمنتدى إفريقيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، توقيع 11 اتفاقية والاعلان عن استثمارات جديدة، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا 2019، والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وانجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

شاهد فى دقيقة.. اشتعال احتجاجات الوقود فى إيران.. القصة وأسبابها

اندلعت احتجاجات فى إيران منذ يوم الجمعة 15 نوفمبر الماضى، عمت أغلب محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، على خلفية إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، وبالتوازى أطلقت مبادرة دعم 18 ألف أسرة فقيرة.

اتفاقيات ومذكرت تفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019 بقيمة 10 مليارات جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

الاستثمار توقع اتفاقية لإنشاء مشروعين مع نوبل إنرجى بقيمة 430 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

فيديو.. كوبرى قلما يتسبب فى تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى

تميز طريق إسكندرية الزراعى صباح اليوم السبت، بالسيولة المرورية فى الاتجاهين، إلا أن أعمال إنشاء كوبرى قلما تسببت فى كثافة مرورية، نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق، وتواجد رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمتابعة حركة السير، ومواجهة التكدس.

فيديو.. شاهد حركة المرور بطريق كورنيش النيل فى القاهرة

شهد طريق كورنيش النيل بالقاهرة، اتجاه ميدان التحرير، والاتجاه المعاكس له، سيولة مرورية صباح اليوم السبت، وسط انتشار من الإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة حركة السير، والتصدى لأى تكدسات مرورية.

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رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

خلال حضوره منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على أغلب الأنحاء بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

سحر نصر: مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر لديها بنية تحتية قوية نستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاجه المستثمرون الراغبين فى الاستثمار بمصر، وهو ما جعلها الأكثر جذبًا للاستثمار فى القارة.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات بدءا من الاثنين ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد، بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بعد غدٍ الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك بمعدل 3 درجات مئوية، لتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى فى مثل هذا الوقت من العام.

رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى مجالات التعاون المشترك

على هامش مشاركته فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

الدكتورة رانيا المشاط تبحث إجراءات تنفيذ الحملة الترويجية لمصر فى الصين

واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اللقاءات المهنية التى تعقدها خلال زيارتها الحالية إلى الصين، حيث شاركت فى منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذى عُقد خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر الجارى فى العاصمة الصينية بكين، حيث التقت جين صن الرئيس التنفيذى لشركة Ctrip الصينية والتى أعلنت الوزارة عن عقد شراكة معها فى سبتمبر الماضى للترويج لمصر بصورة أكبر داخل السوق الصينية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها السوق الصينية.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث