شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية مشاركة فى منتدى الاستثمار الأفريقى: نجاح القارة يهمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، إن وزيرة التنمية الدولية البارونة إليزابيث سوج جاءت إلى مصر للمشاركة فى منتدى الاستثمار الأفريقي، موضحا أن زيارة البارونة سوج يعكس التزام المملكة المتحدة بالاستثمار فى مستقبل أفريقيا.

وأوضح البيان أن لندن ستستضيف قمة الاستثمار الأفريقية فى يناير 2020، وستجمع القمة قادة السياسة والأعمال فى أفريقيا، مع المستثمرين البريطانيين والمؤسسات الدولية.

وأضاف البيان أن "قمة لندن" ستؤمّن صفقات استثمارية، وتوفر فرص العمل من خلال شراكات جديدة، وتوضح عرض المملكة المتحدة الفريد لأفريقيا. مدينة لندن هى البوابة المالية العالمية للاستثمار والخبرة وستضمن المملكة المتحدة أن تكون استثماراتنا مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار تأثيرات المناخ، وتدعم الانتقال العالمى إلى أشكال أنظف من الطاقة.

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وقبل زيارتها، قالت سوج: "تريد المملكة المتحدة أن تكون الشريك المفضل للدول الأفريقية والمستثمر الذى له الأثر الأكبر.

وأضافت "أن مشاركتى فى منتدى الاستثمار الأفريقى بمصر توضح أن نجاح أفريقيا يهم المملكة المتحدة. إننى أتطلع إلى مقابلة نظرائى المصريين ومناقشة شراكتنا المتنامية مع أفريقيا، والتى سنبنى عليها فى قمة الاستثمار البريطانية فى لندن العام المقبل. "

تعد المملكة المتحدة أيضًا شريكًا استراتيجيًا مع الحكومة المصرية فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى سيعقد فى ديسمبر 2019، وفقا للبيان.