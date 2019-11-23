شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تبحث إجراءات تنفيذ الحملة الترويجية لمصر فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اللقاءات المهنية التى تعقدها خلال زيارتها الحالية إلى الصين، حيث شاركت فى منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذى عُقد خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر الجارى فى العاصمة الصينية بكين، حيث التقت جين صن الرئيس التنفيذى لشركة Ctrip الصينية والتى أعلنت الوزارة عن عقد شراكة معها فى سبتمبر الماضى للترويج لمصر بصورة أكبر داخل السوق الصينية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها السوق الصينية.

وناقشت اللقاء آليات التعاون المختلفة بين الوزارة والشركة للترويج لمصر فى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة تفعيل الإجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة لمصر علي أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعى فى الصين وعلي رأسها مواقع البحث ctrip.com ,Wechat , Baidu ، حيث أشارت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم كذلك تنفيذ حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية الخاصة بالشركة، والترويج لمصر عبر المنصات الإلكترونية للشركة، وذلك لتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة فى مقاصد مصر السياحية المختلفة.

وخلال اللقاء تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر إلى جانب الأسواق التقليدية، مشيرة الى أن ذلك ما يهدف اليه محور الترويج والتنشيط وهو أحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن السوق الصينية يعد من الأسواق السياحية الهامة والواعدة التى تسعى الوزارة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.

وأكدت أن وزارة السياحة تعمل على تحديث وتنويع منصات الترويج والتسويق لمصر، حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال.

وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك ونظرا لأهمية السوق الصينية تم عقد هذه الشراكة لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني وتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لها خاصة وأن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به.

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وتطرقت للحديث عن أهمية الحجز الإلكتروني خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا التى أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول الى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات.

وأضافت الوزيرة أن السائحين يقومون بزيارة مواقع حجز السفر الالكترونية حوالي 140 مرة في المتوسط قبل 45 يوما من الحجز.

وأوضحت جين صن أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين يمكن استخدامها في الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين.

وأكدت أن الشركة ستقوم بتسليط الضوء على المنتجات السياحية المصرية المختلفة لتعريف السائح الصيني بها، وإبراز التنوع والغنى الذى تتمتع به مصر، مشيرة إلى النمو الكبير الذى شهدته أعداد السائحين الصينين الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن مصر تعتبر واجهة سياحية جاذبة وتتمتع بمقومات سياحية كثيرة وحضارة وثقافة مميزة تجذب السائح الصينى.

جدير بالذكر أن شركة CTRiP تعد أحد أكبر منظمي الرحلات الصینية، وقد شهدت الشركة منذ نشأتها في عام 1999 نمواً كبیراً وتطورا فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح واحدة من أهم مواقع الحجز السياحي الالكتروني في العالم حیث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، وتتيح الشركة كافة المعلومات المتعلقة بالسفر من خلال منصة متطورة للخدمات والمعاملات وتطبيقات علي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في سبتمبر الماضى عن قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية متخصصة في الترويج والتسويق، وتتضمن هذه الشراكات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.