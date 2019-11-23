شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، يليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات هى: "الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا".

وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية سالفة الذكر على النحو التالي: 1 جامعة في تخصص الأعمال والاقتصاد، 14 جامعة في تخصص clinical, pre-clinical & health، و5جامعات في تخصص علوم الحاسب، و17 جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، و12 جامعة في العلوم الحياتية، 18 جامعة فى العلوم الفيزيائية، و(22 جامعة في العلوم الإجتماعية.

وأشار التقرير إلى ظهور جامعة القاهرة فى 7 تخصصات، يليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة فى 5 تخصصات، يليها جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، وطنطا، والزقازيق فى 4 تخصصات، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنيا فى 3 تخصصات، يليها جامعات الأزهر، وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في 2 تخصص، يليها جامعتا الفيوم، وجنوب الوادي في تخصص واحد. بذلك سجلت الجامعات المصرية مجمعة 69 ظهور فى تصنيف التخصصات المختلفة.