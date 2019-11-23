شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. اشتعال احتجاجات الوقود فى إيران.. القصة وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت احتجاجات فى إيران منذ يوم الجمعة 15 نوفمبر الماضى، عمت أغلب محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، على خلفية إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، وبالتوازى أطلقت مبادرة دعم 18 ألف أسرة فقيرة. ويرصد الفيديو التالى التسلسل الزمنى والأسباب الظاهرة والخفية التى دفعت لاشتعال التظاهرات وتحولها إلى صدامات عنيفة سقط فيها مئات الجرحى. - الجمعة 15 نوفمبر رفعت الحكومة أسعار البنزين 50% لمن يمتلك بطاقة وقود و300% للوقود الحر - القرار جاء ضمن خطة إصلاح اقتصادى متأخرة تهدف لخفض الدعم ومنع تهريب الوقود - خرج 88 ألف متظاهر فى 100 مدينة رغم وعود الحكومة بصرف دعم نقدى - شعر الإيرانيون بالذعر من موجة جديدة لارتفاع الأسعار ونسب التضخم Advertisements - وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها يوم السبت 16 نوفمبر - أحرق المتظاهرون المبانى العامة بما فيها البنوك ومحطات الوقود - العقوبات الأمريكية كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد المحلى - أدت العقوبات المفروضة على قطاع النفط إلى تراجع إيرادات الدولة - روحانى اعترف بصعوبة بيع النفط وعجّل بصرف الدعم لامتصاص غضب الشارع - وألقى القبض على نحو 1000 شخص وقتل العشرات - ولاتزال خدمات الإنترنت مقطوعة فى إيران وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات

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