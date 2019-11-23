إنفوجرافيك| الداخلية في أسبوع: كشف 60 جريمة قتل وضبط 23 تشكيلا عصابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها "339 متهما" وبحوزتهم 55 قطعة سلاح ناري، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت 3,250 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 150 جرام لمخدر الحشيش، 155 جرام لمخدر الهيروين.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية كما هو موضح بالإنفوجرافيك التالي.