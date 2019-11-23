المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الترامادول بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالنزهة. كانت نيابة النزهة، أحالت المتهم "س. م" لمحكمة الجنايات في القضية رقم 3346 لسنة 2018 بتهمة حيازة "الترامادول" بغرض الإتجار. وشهد الضابط مجري التحريات والضبط أنه أثناء مروره بشارع طه حسين بدائرة قسم شرطة النزهة، اشتبه في أحد الأشخاص وبتفتيشه عثر بحوزته على 300 قرص "ترامادول" فتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

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