داخل صومعة بالشرقية.. ضبط 3 آلاف طن قمح مستورد به حشرات(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (2013) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة" أبرزها استهداف صومعة قمح بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) وأسفر ذلك عن ضبط (3613,550) طن "قمح" مستورد داخل احدى الخلايا وبها إصابات حشرية نتيجة سوء التخزين وبسؤال أمين عهدة الصومعة لم يبدى سبباً لذلك.

ووردت معلومات للإدارة عن قيام مالك شركة لاستيراد اللحوم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتي الوراق وأبو النمرس بالجيزة، باستهدافهما تم ضبط المسئولين عن إدارتهما وبحيازتهما كمية قدرها (11,450) طن "كبدة مجمدة- زبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتهما طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

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ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المدير المسئول عن إدارة سرجة ومخازن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (540) كيلو جرام سلع غذائية "جبن أبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات "ديدان" و(16,450) طن سلع غذائية "زيت طعام- مسلى- حلاوة طحينية- عسل أسود" بدون مستندات "مجهولة المصدر".

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4,500) طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر لإعادة تعبئتها وكذا (500) كيلو جرام "زيت طعام منتج نهائي" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات.

وأثمرت الجهود عن ضبط مدير الإنتاج بمصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (54) طن مستلزمات إنتاج "هوالك ومرتجعات بسكويت وحلاوة طحينية – سكر حر – ملح طعام متحجر" منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإعادة تدويرها وإدخالها في عملية الإنتاج، وكذا (2400) قطعة "حلاوة طحينية" - (247) عبوة "طحينة منتج نهائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية .

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3,703 طن "زيت برافين") معبأة داخل تنكات "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية وكذا (187520 عبوة زيت شعر منتج نهائي) غير مسجلة بوزارة الصحة، مما لها الأثر البالغ على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلاً عن ضبط مالك أحد المحلات لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفرالزيات (بمحافظة الغربية) لحيازته (2,250 طن أسمدة زراعية) خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية والمخصص صرفها للحيازات الزراعية ، بقصد تحقيق أرباحاً غير مشروعة مستفيداً من فارق الأسعار.