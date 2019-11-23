خلاف على أولوية المرور.. إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل آخر في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة قتل آخر في مشاجرة بينهما في المطرية.

كشفت التحقيقات أن قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها "سائق، 22 سنة، مقيم بدائرة القسم" مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفي متأثراً بإصابته.

وأضافت التحقيقات أن سائقا آخر 25 سنة، وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية لخلاف على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، فتعدى المتهم على الضحية بمطواة بطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.