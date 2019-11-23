لطرده من أمام منزله.. قصة مقتل "سائق" على يد تاجر إستروكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث وطارق سمير:

لم يتحمل "عصام. أ" رؤية شاب يتخبط في الأرض؛ نتيجة تعاطيه مخدر الإستروكس، تدخل محاولًا إفاقته دون جدوى، فعنف تاجر المخدرات الذي أعطى المخدر للشاب، وطالبه بعدم الوقوف أمام منزله وبيع المخدرات، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل الأول، طعنًا بسكين على يد تاجر المخدرات.

المجني عليه "عصام" هو الأخ الأكبر لأشقائه الأربعة، يعملون جميعا سائقين، مقيمون في منزل متواضع ورثوه عن والدهم، بعزبة رستم في شبرا. بحكم طبيعة عمله يقضي معظم وقته بعيدا عن منزله.

المتهم شهير بـ"موكشة"، في العقد الثاني من العمر، لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الإعدادية، سُجن أكثر من مرة بسبب تجارته في المواد المخدرة، وهو مطلوب في قضايا عديدة.

منذ الصغر، كان المتهم يتردد على منزل عمه بمنطقة عزبة رستم بشبرا الخيمة، وتوطدت علاقته بأسرة عمه، وأقام معه رافضا العودة لمنزل والده بمنطقة أبو زعبل.

رويدا رويدا، تعرف المتهم على أصدقاء السوء من سكان المنطقة، ترك المدرسة في المرحلة الاعدادية، بعدما وسوس له أصدقاؤه بأن يتاجر في المخدرات ليكسب الأموال الكثيرة في وقت قصير، يوضح أحد الأهالي لمصراوي: "بمرور الوقت، ذاع صيت المتهم في المنطقة وأصبح الجميع يتحدث عنه، والأضرار التي لحقت بشباب المنطقة بسبب تجارته".

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قبل نحو عامين، نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، بحوزته مواد مخدرة، فرح الأهالي، استبشروا خيرا، فمروج المخدرات بين شباب المنطقة يقبع خلف القضبان، لكن فرحتهم لم تكتمل، يقول أحد الأهالي، فمنذ ثلاثة أشهر خرج المتهم بعد قضاء فترة العقوبة، وعاد لتجارته من جديد.

في الآونة الأخيرة، اعتاد الجاني إعطاء مخدر الإستروكس لشباب المنطقة دون مقابل، وبمجرد تعاطي أي منهم المخدر يفترش الأرض في حالة إعياء، ويضرب رأسه بالأرض دون اكتراث، بينما المتهم وأصدقاؤه يضحكون. وفي مساء الأربعاء قبل الماضي، شاهد المجني عليه شابًا يصطدم رأسه بالأرض نتيجة تعاطيه مخدر الإستروكس، فحاول إفاقته، دون جدوى، فتشاجر مع المتهم، وطرده من المنطقة.

مع غروب شمس يوم الجمعة قبل الماضي، كان المجني عليه يقف مع مجموعة من أقاربه، في شارع الشبيني بعزبة رستم، محافظة القليوبية، حيث يقع مسكنه، ولاحظوا المتهم يحاول الاعتداء على نجل شقيق المجني عليه؛ بسبب طرده من المنطقة، فتدخلوا، وفرقوا بينهما، ثم انصرفوا جميعًا، دقائق معدودة وعاد المتهم إلى الطابق الرابع في مسكن المجني عليه بالطابق الرابع، وتشاجر مرة ثانية مع نجل شقيق المجني عليه.

وبينما كان المجني عليه جالسًا مع أسرته في الطابق الأرضي، طرق سمعه أصوات الشجار، فتوجه نحوهما لتفريقهما، فباغته المتهم بطعنات في الجسد سقط أرضا على أثرها، ثم فر الجاني هاربًا.

فشلت محاولات إسعاف المجني عليه، وفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، وبعد أقل من 24 ساعة نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، في ضبط المتهم أثناء اختبائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، وبعرضة على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.