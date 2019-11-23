يُديره مسجل خطر.. ضبط مصنع للعقاقير المخدرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدماً في ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذاً من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، سبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (المنوفية والغربية) تم ضبط المذكور حال استقلاله سيارة، في كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستخدمة في التصنيع بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.

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وبالتفتيش تم ضبط 25180 قرص مخدر لعقار الترامادول، ماكينة تصنيع العقاقير المخدرة، كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في عملية تصنيع الأقراص المخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بحيازته للمضبوطات ونشاطه الإجرامي في مجال تصنيع وترويج الأقراص المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.