"بعد طمس معالمها".. سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات وإعادة بيعها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، في القبض على تشكيل عصابي مكون 4 أشخاص تخصصوا في سرقة الدرجات البخارية متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام 4 أشخاص (عاطلين - مُقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلته) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم.. وبحوزتهم 2 دراجة نارية تم طمس أرقام الشاسيهات والمواتير الخاصه بهم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب بدوائر أقسام ومراكز شرطة (مدينة نصر بالقاهرة، سوهاج وساقلته وطهطا وأخميم بسوهاج، أبنوب بأسيوط، ميت غمر بالدقهلية) وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات 11 دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.