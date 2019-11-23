"مخدرات وهجرة غير شرعية".. ضبط 8 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، أدوات صحية تامة الصنع، فلاتر شيش إلكترونية) بإجمالي قيمة وتعويض مالي قرابة 2,746,371 مليون جنيه.

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد 2 قضية، بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها 63 ألف جنيه، وفي مجال الأمن العام ضبُط 50 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح، تزوير).

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير مستندات": ضبط (4) قضايا هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.