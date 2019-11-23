منسق "شغلني": نوفر 10 آلاف فرصة عمل.. وهذه الوظائف الأكثر طلبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال عمرو خليفة، منسق ملتقى التوظيف "شغلني"، إنه تقدم للملتقى 3 آلاف شاب وشابة، موضحًا أن الفعاليات بدأت منذ 9 صباحًا وتستمر حتى السادسة مساء، متوقعًا أن يصل عدد المتقدمين إلى 6 آلاف بنهاية اليوم.

وأضاف خليفة لـ"الخليج 365"، أن الملتقى يوفر 10 آلاف وظيفة في 50 شركة ذات تخصصات مختلفة، لافتًا إلى أن أكثر الوظائف المطلوبة هي مندوب مبيعات، و"كول سنتر"، مشيرًا إلى أن "ابليكيشن التوظيف" يتم إعطائه للشباب مجانًا.

وأوضح منسق الملتقى، أن الهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والوظائف التي تتناسب مع جميع المؤهلات، مؤكدًا أن هناك وظائف للمراحل العمرية المختلفة بداية من حديثي التخرج، وحتى سن 45 سنة.

وذكر "خليفة" أن هذا الملتقى يتم تنظيمه في جميع المحافظات، وخصوصًا في محافظات الصعيد، حيث تم تنظيمه سابقا في جامعة سوهاج لتوفير وظائف لأبناء الجنوب، غير أنه لم يكن مجدي لعدم وجود مصانع وشركات بالصعيد.​