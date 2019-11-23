وسط إقبال كبير من الشباب.. نجيب ساويرس يعلق على نجاح "شغلني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

غرّد رجال الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حاسبه الرسمي في "تويتر"، حول ملتقى التوظيف "شغلني" الذي يعقد اليوم السبت، وللسنة الخامسة على التوالي.

ونشر ساويرس صورة للملتقى وعلق عليها: "شغلني.. الحمد لله.. ربنا يوفق الكل".

وشهد الملتقى المنعقد بمبنى "جريك كامبس" بباب اللوق في وسط القاهرة، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في العمل.

ويضم الملتقى أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الأعمار، وجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويتيح وظائف لنحو 50 تخصصًا مختلفًا ولجميع المراحل العمرية، بداية من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة، وحتى أعمار 45 سنة.

ويقام ملتقى التوظيف للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 50 شركة لتوظيف الشباب.

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وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أعلن تنظيم ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الملتقى يوفر 10 آلاف فرصة عمل لمختلف المؤهلات والأعمار.

وسبق أن نظم ملتقى "شغلني" 4 ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوي الإعاقة، وآخر في محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.

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