مدبولي يشهد توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة خلال منتدى أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثماري لمصر مع كل من جيبوتي وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري مع دول أفريقية

- شهد رئيس الوزراء، توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من أنجولا وجيبوتي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث وصل حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقالت الوزيرة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الاساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، وتنص مذكرة التفاهم على تقديم كافة الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية فيما يخص المشروعات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.

وأوضحت الوزيرة، أن التعاون بين البلدين سيتضمن إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، وستفتح مذكرة التفاهم المجال للتنسيق في الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، في إطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الأساسية في دول القارة.

وأكد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، حرص بلاده على زيادة التعاون الاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.

- وقعت سحر نصر، ومهدب دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وتقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.

اتفاقيات مع مؤسسات دولية

1- الصندوق الكويتي للتنمية

شهد مدبولي، توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويربط طريق عرضي 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبدأ من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد وينتهي في طريق النفق/ طابا بمنطقة صدر حيطان، وبالتالي سيساهم في تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وسيلعب دورًا مهمًا في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديًا.

وأكدت الوزيرة سحر نصر، أن المشروع في إطار تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية بها وفي مدن عيون موسى، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور بصفة خاصة وفرص عمل بهذه المدن وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتطوير البنية الأساسية في سيناء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.

وأكد عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن الصندوق يضع في مقدمة مشروعاته في مصر دعم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق إلى 3,463 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعًا.

2- الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت سحر نصر، والدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاقيتين لاستكمال الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وفرنسا.

ونص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطاري الموقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تمول عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

3 - الصين

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة، اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر.

وأكدت الوزيرة، أن الأولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في التعليم والصحة، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الماضية تم الاتفاق مع الجانب الصيني على مشروعات من المنح، تضمنت مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع تطوير المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعليم عن بعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، ومشروع دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.

Advertisements

وأكد السفير الصيني لدى القاهرة، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، وزيادة المنح المقدمة لمشروعات تنموية، حيث يبلغ إجمالي المنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن حوالي 1,966 مليار يوان صيني (أي ما يعادل حوالي 294 مليون دولار)، لتنفيذ مشروعات وتوريد معدات.

4 - بنك الاستثمار الأوروبي

وقعت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وداريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقًا لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هدف المشروع في زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية في مصر، مما يشمل تطوير وتحديث البنية الأساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية، ويعد برنامج التنمية المجتمعية شقيقا لبرنامج "تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة"، حيث يشكل البرنامجان معًا مشروعًا أوسع بعنوان "برنامج الإسكان والتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة" يدعمه مرفق الجوار للاستثمار الأوروبي.

ويتكون المشروع، من توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف إلى المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة بقطاعات البيع بالتجزئة والهيئات الخدمية والمحال الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال مفهوم التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لهذه المجتمعات، إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة عن طريق توفير التمويل اللازم في مجالات التعليم والصحة، وإتاحة فرص عمل أكثر في المناطق المستهدفة وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهني.

ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.

5- البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

وقعت الدكتورة سحر نصر، والسير سوما تشاربتلي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.

ووقعت الوزيرة ورئيس البنك، اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع خطاب إعلان بين رئيس البنك ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانيAA- من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

وقام التحالف بين ثروة وبنك مصر بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

6- المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

شهد مدبولي، توقيع اتفاق الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار، في إطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استثمارات قطاع خاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع الدكتورة سحر نصر، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.

وتنص الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما تنص الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.

وأكد آدم بوهلر، أن المؤسسة تتطلع لتعميق التعاون مع مصر في الفترة المقبلة، موضحًا أن المؤسسة توفر التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال.

وخلال المنتدى، أعلنت شركة ليكيلا إطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.

وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، إن شركة سيمينس جاميسا هي المسئولة عن إنشاء محطة غرب بكر بمنطقة خليج السويس، والتي ستوفر 550 فرصة عمل.

وأضاف كريس، أن الشركة تهدف إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد المصري، سواء عبر إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة صديقة للبيئة، أو تنمية المجتمع المحلي بمنطقة غرب بكر، حيث ستقوم الشركة باستثمار مليوني دولار لتنمية المجتمع المحلي في محيط المحطة على مدار فترة عمل المشروع.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الحكومة المصرية قدمت كافة سبل الدعم للمشروع، ووفرت بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الجادة، وأن التعاون بين الشركة والحكومة أسفر عن قصة نجاح نشهدها اليوم، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع في نوفمبر 2015، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد لقاء الرئيس السيسي، بعدها تم توقيع وثائق المشروع بالأحرف الأولى في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2017، وفي سبتمبر الماضي حصلت ليكيلا على أول دفعة تمويل للمشروع من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، ومؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، واليوم خلال منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019، نعلن بدء عملية التشييد والبناء، بعد الانتهاء الكامل من مراحل الإعداد والتطوير، لننطلق في شراكة تمتد لعشرين عامًا مع الحكومة المصرية.

وأضاف أن الشركة راغبة وقادرة على توسيع عملياتها في مصر، وتخطط لضخ استثمارات جديدة بالشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بدور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في دعم بيئة الاستثمار في مصر وأفريقيا، حيث تستثمر شركة ليكيلا حوالي 2 مليار دولار في القارة الأفريقية، وتخطط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في أفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروعات الشركة في أفريقيا حوالي 1300 ميجاوات، بعضها مازال في مرحلة التطوير، وبعضها في مرحلة البناء والتشييد، وبعضها دخل مرحلة التشغيل بالفعل، وتغطي الاستثمارات دول غانا والسنغال وجنوب أفريقيا إلى جانب مصر.