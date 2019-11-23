أخبار مصر | وزير الأوقاف: توسعة الكعبة كانت دليلا على الاهتمام بالشأن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: توسعة الكعبة كانت دليلا على الاهتمام بالشأن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لكل دولة أبنائها ورجالها وسيداتها اللاتي يحملن هموم الدولة والوطن ويستشعر كل واحد منهم أنه مسئول أمام الله لقوة وطنه، مشيرا إلى أن معظم ما يتطلبه الشأن العام فعله صحابة الرسول الكريم سواء في حياته أو بعد وفاته ومنها الحفاظ علي علم الدولة وسيادتها.

وأوضح الوزير خلال لقاءه الواعظات، أن توسعة الكعبة مثال آخر للصالح العام، فحينما قدم سيدنا عمر بن الخطاب لتوسعة الكعبة قدم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، ولما جاء سيدنا عثمان واراد توسعة اخري وإخلاء البيوت اعترض أصحاب البيوت التي ستهدم فحملهم علي إخلاء بيوتهم ونزع ملكيتها للمنفعة العامة.

يستضيف منتدى أخبار اليوم للسياسات، ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية.

وصرح الوزير، بأن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية وبالتنسيق مع الكاتب والإعلامي الكبير الأستاذ ياسر رزق، رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات بما يضم من قامات فكرية ووطنية.