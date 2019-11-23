أخبار مصر | وزير الأوقاف: القائد والعلم هما أساس بناء الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: القائد والعلم هما أساس بناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية العلم ليست مجرد قطعة قماش، كما كانت الجماعات الإرهابية تدعي، بل رمز الدولة وقوة الدولة، وقوة الدولة هو قوة الدين ولا بد للدين من وطن يحميه.

وأوضح الوزير خلال لقاءه الواعظات، أن قضية العلم من صميم الفكر الرشيد ورمز لقوة الدولة وبقائها وسيادتها.



وأشار إلى أن القائد والعلم هما أساس بناء الدولة، مضيفا: طالما راية القيادة مرفوعة والقائد في قلب دولته فبناء الدولة والجيش ما زال قائم، فالجيوش تنهار إما بمقتل القائد أو سقوط الراية.