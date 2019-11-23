أخبار مصر | وزير الأوقاف: القائد والعلم هما أساس بناء الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: القائد والعلم هما أساس بناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية العلم ليست مجرد قطعة قماش، كما كانت الجماعات الإرهابية تدعي، بل رمز الدولة وقوة الدولة، وقوة الدولة هو قوة الدين ولا بد للدين من وطن يحميه.
وأشار إلى أن القائد والعلم هما أساس بناء الدولة، مضيفا: طالما راية القيادة مرفوعة والقائد في قلب دولته فبناء الدولة والجيش ما زال قائم، فالجيوش تنهار إما بمقتل القائد أو سقوط الراية.
وأوضح الوزير خلال لقاءه الواعظات، أن قضية العلم من صميم الفكر الرشيد ورمز لقوة الدولة وبقائها وسيادتها.
وأشار إلى أن القائد والعلم هما أساس بناء الدولة، مضيفا: طالما راية القيادة مرفوعة والقائد في قلب دولته فبناء الدولة والجيش ما زال قائم، فالجيوش تنهار إما بمقتل القائد أو سقوط الراية.
واجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، مع واعظات الأوقاف المتطوعات بديوان عام الوزارة، فى لقاء مفتوح حول قضايا الشأن العام ودور الواعظات في التوعية بمخاطر الحديث فى الشأن العام بدون علم، وضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعات المتطرفة وتفنيدها بالحجة والبرهان.
وتبدأ وزارة الأوقاف فى اختبارات التصفية الأولية التحريرية للمتقدمين من الأئمة لأداء صلاة القيام بجزء كامل بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان لعام 1441هـ 2020م، وذلك بالمديريات الإقليمية يوم الثلاثاء الموافق 26112019م، تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية الشفوية بديوان عام الوزارة.