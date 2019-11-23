أخبار مصر | "تسويق السياحة": إطلاق مهرجان لـ"التراثية" 2020 خلق فرص عمل جديدة بالقطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسويق السياحة": إطلاق مهرجان لـ"التراثية" 2020 خلق فرص عمل جديدة بالقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن توفير فرص العمل داخل القطاع السياحي هي أحد الأهداف الجوهري للجنة، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة ممثلة في وزارة السياحة، مشيرا إلي أنه خلال مشاركته بمؤتمر ريادة الأعمال السياحة تحت رعاية منظمة العمل الدولية، وبمشاركة كل من الخبير هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، والخبيرة السياحية أماني الترجمان تم التوافق علي إطلاق مهرجان للسياحة التراثية ينطق في أكتوبر 2020.

وأضاف " عثمان " اليوم السبت في بيان صحفي، أن المهرجان يهدف إلي القاء الضوء علي "السياحة التراثية" التي تتعلق بثقافة الطعام لدي المصري القديمة، وأشهر الأطعمة التي تعود جذورها لمصر القديمة، وكذلك الحرف التراثية مثل منتجات الألباستر، والملابس، وهي جزء من التجربة السياحية التي يعشقها السائح، ومن ذلك المنطلق سيتم وضع خطة لتدريب الشباب علي تلك الحرف في إطار خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع السياحي.

Advertisements

وتابع رئيس لجنة السياحة الثقافية، أن التعاون المشترك بين اللجنة ومنظمة العمل الدولية في إطار مهرجان السياحة التراثية يأتي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع السياحة تحت شعار" ألا يكون هناك عاطل " في مقصد سياحي متميز، متوقعا أن يرتفع دخل العاملين المرتبطين بقطاع السياحة بنسبة تتراوح بين 30-40 % من معدل الدخل الحالي، وأن يستفيد من ذلك التوجه مختلف شرائح المجتمع خاصة وأن قطاع السياحة يرتبط بما يقرب من 74 صناعة.

وأوضح " عثمان " أن الشركات والمنشآت السياحة تهدف إلي إثراء ذلك التوجه انطلاقا من أرضية المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي والذي يعد داعم أساسي لقطاع السياحة، مشيرا إلي ضرورة أن يشعر المجتمع المحلي والشباب بدور القطاع في خلق فرص العمل، خاصة مع الدعم الذي يحظي به القطاع من جانب القيادة السياسية التي تهدف إلي تحسين أوضاع المواطن وخلق كوادر قادرة علي ريادة الأعمال كذلك يشعر المواطن بالنتائج الإيجابية لتحسن أداء القطاع وتنافسيته من خلال توفير فرص العمل.

كما أكد رئيس اللجنة، أنه خلال أيام قليلة سيتم تشكيل مجلس أمناء لمهرجان السياحة التراثية المقرر انعقاده بشكل سنوي ويلي ذلك عقد مجموعة اجتماعات تحضرية لوضع الخطوات التنفيذية للمهرجان.