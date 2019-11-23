أخبار مصر | التضامن تنظم دورة بعنوان "الدليل التدريبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنظم دورة بعنوان "الدليل التدريبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، الدورة التدريبية المتقدمة والتي تعقد تحت عنوان "الدليل التدريبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية على إدارة الحالات والدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف" نحو بناء قدرات مقدمي الرعاية على ادارة الحالة للسيدات المعنفات داخل دور استضافة المرآة المعنفة.

وأكدت منال حنفي، مدير ادارة المراة بوزارة التضامن الأجتماعي، أن الدليل التدريبي محور الدورة يستهدف بناء قدرات مقدمى الخدمات على إدارة الحالة داخل مراكز إستضافة وتوجيه المراة بالوزارة وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرضات له، وتزويدهن بالمعلومات والتوجيهات لاستجابة الاحتياجات السيدات والفتيات، وإحالتهن للخدمات الأساسية التي يحتجن إليها، وذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به مدير الحالة كنقطة اللقاء واللجوء الأولى للناجية من العنف، في الكثير من الأوقات.

وأضافت أن الدورة التدريبية التى من المقرر أن تستمر على مدى 3 ايام خلال الفترة من 23 الى 25 من نوفمبر الجارى يشارك بها 21 متخصص من العاملين فى إدارة المراة ومراكز استضافة وتوجيه المراة، وستتضمن الورشة عدة جلسات عمل وورش عمل نحو أداء أفضل.

وأوضحت أن "مراكز إستضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة نتيجة التعرض للعنف وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، ويتبع الوزارة 8 مراكز في محافظات القاهرة الجيزة القليوبية الدقهلية الاسكندرية المنيا بني سويف الفيوم وتقوم بتقديم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالاقامة او التردد لاخذ مشورة قانونية او اجتماعية او نفسية او الحصول علي خدمات تمكين اقتصادي او توعية او مساعدات مادية او معنويه او عقد جلسات صلح مع اهل السيدة المعنفه سواء كان زوج او اب، كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفه باستخراج الاوراق الثبوتيه وبنهاية عام 2018 قدمت تلك المراكز المساعدة لاكثر من 2488 سيدة.